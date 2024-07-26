Окупанти скинули вибухівку на людей біля магазину в Херсоні: є поранені
26 липня росіяни скинули вибухівку з дрона на людей, які стояли біля магазину у Херсоні. У результаті атаки постраждали п’ятеро херсонців.
Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Деталі: Вибухові травми та уламкові поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка. Зазначається, що окупанти скинули вибухівку на людей, коли ті перебували біля магазину на вулиці.
Усіх потерпілих бригади "екстренки" доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну меддопомогу.
Росіяни скинули з дрона вибухівку на людей біля магазину в Дніпровському районі Херсона.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 26, 2024
Відео: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко pic.twitter.com/K26uLj244B
Пряма мова Мрочка: "У чоловіків 64 та 66 років і 66-річної жінки вибухова травма та уламкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога.
У 55-річного чоловіка вибухова та закрита черепно-мозкова травми, струс головного мозку, уламкове поранення обличчя. Чоловік 63 років отримав вибухову травму та уламкове поранення живота".
Нагадаємо:
- Зранку 25 липня російські загарбники атакували з безпілотника селище Кіндійка на Херсонщині, у результаті чого загинув 51-річний місцевий житель.