Окупанти скинули вибухівку на людей біля магазину в Херсоні: є поранені

26 липня росіяни скинули вибухівку з дрона на людей, які стояли біля магазину у Херсоні. У результаті атаки постраждали п’ятеро херсонців.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: Вибухові травми та уламкові поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка. Зазначається, що окупанти скинули вибухівку на людей, коли ті перебували біля магазину на вулиці.

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Усіх потерпілих бригади "екстренки" доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну меддопомогу.

Росіяни скинули з дрона вибухівку на людей біля магазину в Дніпровському районі Херсона.



Відео: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко pic.twitter.com/K26uLj244B — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 26, 2024

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Пряма мова Мрочка: "У чоловіків 64 та 66 років і 66-річної жінки вибухова травма та уламкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

У 55-річного чоловіка вибухова та закрита черепно-мозкова травми, струс головного мозку, уламкове поранення обличчя. Чоловік 63 років отримав вибухову травму та уламкове поранення живота".

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