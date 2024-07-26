Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Окупанти скинули вибухівку на людей біля магазину в Херсоні: є поранені

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 липня 2024, 14:34
Окупанти скинули вибухівку на людей біля магазину в Херсоні: є поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

26 липня росіяни скинули вибухівку з дрона на людей, які стояли біля магазину у Херсоні. У результаті атаки постраждали п’ятеро херсонців.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: Вибухові травми та уламкові поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка. Зазначається, що окупанти скинули вибухівку на людей, коли ті перебували біля магазину на вулиці. 

Реклама:

Усіх потерпілих бригади "екстренки" доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну меддопомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Мрочка: "У чоловіків 64 та 66 років і 66-річної жінки вибухова травма та уламкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

У 55-річного чоловіка вибухова та закрита черепно-мозкова травми, струс головного мозку, уламкове поранення обличчя. Чоловік 63 років отримав вибухову травму та уламкове поранення живота".

Нагадаємо: 

Теми: Херсонбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Херсон
Російська армія обстріляла Херсон: поранена жінка
Росіяни вночі вдарили по Херсону – убили літню жінку
Росіяни атакували Кіндійку на Херсонщині, поранений 69-річний чоловік
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: