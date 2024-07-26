Оккупанты сбросили с взрывчатку на людей возле магазина в Херсоне: есть раненые
26 июля россияне сбросили взрывчатку с дрона на людей, которые стояли возле магазина в Херсоне. В результате атаки пострадали пятеро херсонцев.
Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Детали: Взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина. Отмечается, что оккупанты сбросили взрывчатку на людей, когда те находились возле магазина на улице.
Всех пострадавших бригады "экстренки" доставили в медицинские учреждения в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медпомощь.
Росіяни скинули з дрона вибухівку на людей біля магазину в Дніпровському районі Херсона.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 26, 2024
Відео: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко pic.twitter.com/K26uLj244B
Прямая речь Мрочко: "У мужчин 64 и 66 лет и 66-летней женщины взрывная травма и осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
У 55-летнего мужчины взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, осколочное ранение лица. Мужчина 63 лет получил взрывную травму и осколочное ранение живота".
Напомним:
- Утром 25 июля российские захватчики атаковали с беспилотника поселок Киндейка на Херсонщине, в результате чего погиб 51-летний местный житель.