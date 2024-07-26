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Оккупанты сбросили с взрывчатку на людей возле магазина в Херсоне: есть раненые

Анастасия ПроцПятница, 26 июля 2024, 14:34
Оккупанты сбросили с взрывчатку на людей возле магазина в Херсоне: есть раненые
Иллюстративное фото: Getty Images

26 июля россияне сбросили взрывчатку с дрона на людей, которые стояли возле магазина в Херсоне. В результате атаки пострадали пятеро херсонцев.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Детали: Взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина. Отмечается, что оккупанты сбросили взрывчатку на людей, когда те находились возле магазина на улице.

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Всех пострадавших бригады "экстренки" доставили в медицинские учреждения в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медпомощь.

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Прямая речь Мрочко: "У мужчин 64 и 66 лет и 66-летней женщины взрывная травма и осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

У 55-летнего мужчины взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, осколочное ранение лица. Мужчина 63 лет получил взрывную травму и осколочное ранение живота".

Напомним:

Темы: Херсонбеспилотники
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