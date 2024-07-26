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Зеленський відзначив воїнів, які б’ють по російській логістиці на окупованих територіях

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 липня 2024, 21:08
Зеленський відзначив воїнів, які б’ють по російській логістиці на окупованих територіях
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив українських воїнів, які завдають ударів по російських базах і логістиці на окупованій території.

Джерело: Зеленський у зверненні 26 липня

Пряма мова: "Друге за сьогодні. Я хочу особливо відзначити наших воїнів, які завдають ударів по російських базах і логістиці на окупованій території. Окупант повинен відчувати, що це – українська земля. І кожна знищена російська авіабаза, кожен знищений російський військовий літак – на землі чи в повітрі – це порятунок українських життів. Хлопці, наші воїни, я дякую вам за влучність!"

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Деталі: Крім того, глава держави повідомив про нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим. На ній обговорили нові оборонні пакети для України, які готуються з партнерами.

Пряма мова: "Важливо, щоб наші воїни отримували саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких боїв і тиску російської армії. Зокрема, і з міністром, і з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, передусім це Покровський напрямок на Донеччині. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак. Двічі сьогодні були доповіді Головкома Сирського. Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • Збройні сили України в ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму, який росіяни використовували для авіаударів по українській території.

Теми: Зеленськийвійнаокупація
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