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Зеленский отметил воинов, бьющих по российской логистике на оккупированных территориях

Татьяна ОлейникПятница, 26 июля 2024, 21:08
Зеленский отметил воинов, бьющих по российской логистике на оккупированных территориях
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский отметил украинских воинов, наносящих удары по российским базам и логистике на оккупированной территории.

Источник: Зеленский в обращении 26 июля

Прямая речь: "Второе за сегодня. Я хочу особо отметить наших воинов, которые наносят удары по российским базам и логистике на оккупированной территории. Оккупант должен чувствовать, что это – украинская земля. И каждая уничтоженная российская авиабаза, каждый уничтоженный российский военный самолет – на земли или в воздухе – это спасение украинских жизней.

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Детали: Кроме того, глава государства сообщил о совещании с министром обороны Рустемом Умеровым. На нем обсудили новые оборонные пакеты для Украины, которые готовятся с партнерами.

Прямая речь: "Важно, чтобы наши воины получали именно то, что необходимо в этих условиях очень жестких боев и давления российской армии. В частности, и с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак. Дважды сегодня были доклады Главкома Сырского. Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимый урон."

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Что предшествовало:

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму, который россияне использовали для авиаударов по украинской территории.

Темы: Зеленскийвойнаоккупация
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