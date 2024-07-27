Зеленський наказав покращити реабілітацію визволених із полону

Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил до кінця 2024 року мають розгорнути медичну інформаційну систему (МІС), щоб цифровізувати процеси реабілітації поранених і визволених із полону.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час виступу на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя

Пряма мова Зеленського: "Треба бути уважнішими до поранених. Бути уважнішими до тих, хто повернувся з російського пекла.

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Мова про механізми реінтеграції звільнених із полону бійців, створення центру реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців.

Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано".

Деталі: Зеленський наголосив, що Міноборони разом із Генштабом мають до кінця року розгорнути МІС у військових частинах, щоб "маршрут пораненого був прозорим і зрозумілим".

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