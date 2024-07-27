Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский приказал улучшить реабилитацию освобожденных из плена

Ангелина Страшкулич, Роман ПетренкоСуббота, 27 июля 2024, 13:42
Зеленский приказал улучшить реабилитацию освобожденных из плена
фото: ОП

Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил до конца 2024 года должны развернуть медицинскую информационную систему (МИС), чтобы цифровизировать процессы реабилитации раненых и освобожденных из плена.

Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления на первом ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью

Прямая речь Зеленского: "Надо быть внимательнее к раненым. Быть внимательнее к тем, кто вернулся из российского ада.

Реклама:

Речь о механизмах реинтеграции освобожденных из плена бойцов, создание центра реинтеграции и обеспечение восстановления военнослужащих.

Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано".

Детали: Зеленский отметил, что Минобороны вместе с Генштабом должны до конца года развернуть МИС в воинских частях, чтобы "маршрут раненого был прозрачным и понятным".

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: За кулисами цифровизации в Минобороны: топ-5 результатов за первые 100 дней

Темы: пленныеЗеленскиймедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ

DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении

Time написал о "прохладных" отношениях между Камалой Харрис и Зеленским

обновленоВо Львове парень закрывался в квартире и угрожал взорвать дом

Экс-нардеп Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации

Первый день августа пройдет без отключений света – "Укрэнерго"

Все новости...
пленные
"Впервые за 26 месяцев увидела мужа": жены азовцев рассказали о звонках из российского плена
В Украине запустили проект по обмену коллаборационистов на пленных украинцев
Из российского плена удалось вернуть 755 нацгвардейцев – командующий НГУ
Последние новости
02:50
Трамп о расовой принадлежности Харрис: "Теперь хочет, чтобы ее знали как чернокожую"
02:02
ФутболЮрген Клопп: На сегодняшний день я завершил тренерскую карьеру
01:46
Роковые 0,2 балла Ковтуна: итоги выступления украинцев на Олимпийских играх 31 августа
01:26
теннисКостюк в невероятной борьбе уступила Векич в четвертьфинале Олимпийских игр-2024
01:12
Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ
00:44
теннисУкраинские теннисистки одолели американок и вышли в четвертьфинал Олимпийских игр-2024
00:24
DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении
00:10
обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе вражеских БпЛА с юга
23:58
Новости экономики 31 июля: блокирование азартных приложений, увеличение производства дронов
23:48
В Днепре и Запорожье после объявления воздушной тревоги раздались взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: