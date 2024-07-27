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"ГУРкіт" в дії: дрони української розвідки атакували НПЗ та три військові аеродроми РФ – джерела

Валентина РоманенкоСубота, 27 липня 2024, 14:05
ГУРкіт в дії: дрони української розвідки атакували НПЗ та три військові аеродроми РФ – джерела
ІЛЮСТРАЦІЯ ГУР

В ніч на 27 липня та вранці цього ж дня дрони української розвідки атакували військові аеродроми та нафтопереробний завод у Росії.

Джерело: співрозмовники УП в ГУР МОУ

Деталі: Так, було атаковано військовий аеродром у місті Енгельс Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод у Рязані.

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За словами очевидців у російських пабліках, перші вибухи на території військового аеродрому в Дягілєво пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. У соцмережах пишуть, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також місцеві користувачі публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому, а за тим - знімок стовпу чорного диму, що здіймається над військовим обʼєктом.

За даними джерела УП, там базуються зокрема літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.

Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько восьмої ранку. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити БПЛА, однак за тим пролунали характерні вибухи "прильотів".

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Внаслідок влучання БпЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

Пряма мова джерела: "Водночас міністерство війни РФ заявило, що загалом над територією росії було збито щонайменше 12 дронів-камікадзе: в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях.

Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються".

Теми: безпілотникиГУРвійна
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