Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

"ГУРкіт" в действии: дроны украинской разведки атаковали НПЗ и три военных аэродрома РФ – источники

Валентина РоманенкоСуббота, 27 июля 2024, 14:05
ГУРкіт в действии: дроны украинской разведки атаковали НПЗ и три военных аэродрома РФ – источники
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ГУР

В ночь на 27 июля и утром этого же дня дроны украинской разведки атаковали военные аэродромы и нефтеперерабатывающий завод в России.

Источник: собеседники УП в ГУР МОУ

Детали: Так, был атакован военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и военный аэродром "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Реклама:

По словам очевидцев в российских пабликах, первые взрывы на территории военного аэродрома в Дягилево прозвучали около шести утра по местному времени. В соцсетях пишут, что слышали звуки по крайней мере трех взрывов. Также местные пользователи публикуют видео пролета дронов в направлении аэродрома, а за тем - снимок столба черного дыма, который поднимается над военным объектом.

По данным источника УП, там базируются в частности самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.

Взрывы на аэродроме Энгельс, где расположена российская стратегическая авиация, прогремели около восьми утра. В местных пабликах отмечают, что российские силы ПВО безуспешно пытались сбить БПЛА, однако за тем раздались характерные взрывы "прилетов".

ВИДЕО ДНЯ

В результате попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

Прямая речь источника: "В то же время министерство войны РФ заявило, что всего над территорией России было сбито не менее 12 дронов-камикадзе: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и в Липецкой областях.

Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам пока уточняются".

Темы: беспилотникиГУРвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ

DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении

Time написал о "прохладных" отношениях между Камалой Харрис и Зеленским

обновленоВо Львове парень закрывался в квартире и угрожал взорвать дом

Экс-нардеп Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации

Первый день августа пройдет без отключений света – "Укрэнерго"

Все новости...
беспилотники
Дроны ГУР поразили стратегический бомбардировщик РФ на аэродроме "Оленья" – источник
Возле военного аэродрома Рязани раздавались взрывы
Сухопутные войска отчитались о почти 8 тысячах уничтоженных вражеских БпЛа за неделю
Последние новости
02:50
Трамп о расовой принадлежности Харрис: "Теперь хочет, чтобы ее знали как чернокожую"
02:02
ФутболЮрген Клопп: На сегодняшний день я завершил тренерскую карьеру
01:46
Роковые 0,2 балла Ковтуна: итоги выступления украинцев на Олимпийских играх 31 августа
01:26
теннисКостюк в невероятной борьбе уступила Векич в четвертьфинале Олимпийских игр-2024
01:12
Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ
00:44
теннисУкраинские теннисистки одолели американок и вышли в четвертьфинал Олимпийских игр-2024
00:24
DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении
00:10
обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе вражеских БпЛА с юга
23:58
Новости экономики 31 июля: блокирование азартных приложений, увеличение производства дронов
23:48
В Днепре и Запорожье после объявления воздушной тревоги раздались взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: