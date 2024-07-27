Росіяни вбили жінку на Херсонщині
Субота, 27 липня 2024, 17:19
Внаслідок російського обстрілу Антонівки на Херсонщині загинула 37-річна жінка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Росія забрала життя ще однієї людини на Херсонщині.
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Близько години тому через ворожий обстріл загинула жителька Антонівки. 37-річна жінка отримала травми, несумісні з життям".
Що передувало: Раніше повідомлялося про двох поранених внаслідок ворожих обстрілів у суботу чоловіків на Херсонщині, обидва перебувають у важкому стані.