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Россияне убили женщину на Херсонщине

Катерина ТищенкоСуббота, 27 июля 2024, 17:19
Россияне убили женщину на Херсонщине
Антоновка в Херсонской области, deepstatemap

В результате российского обстрела Антоновки на Херсонщине погибла 37-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Россия унесла жизнь еще одного человека на Херсонщине.

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Около часа назад из-за вражеского обстрела погибла жительница Антоновки. 37-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью".

Что предшествовало: Ранее сообщалось о двух раненых в результате вражеских обстрелов в субботу мужчинах на Херсонщине, оба находятся в тяжелом состоянии.

Темы: Херсонская областьвойна
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