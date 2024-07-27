Россияне убили женщину на Херсонщине
Суббота, 27 июля 2024, 17:19
В результате российского обстрела Антоновки на Херсонщине погибла 37-летняя женщина.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Россия унесла жизнь еще одного человека на Херсонщине.
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Около часа назад из-за вражеского обстрела погибла жительница Антоновки. 37-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью".
Что предшествовало: Ранее сообщалось о двух раненых в результате вражеских обстрелов в субботу мужчинах на Херсонщине, оба находятся в тяжелом состоянии.