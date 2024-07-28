Ворог атакував 10 громад Сумщини, в одній з них є загиблий і 13 поранених

Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, вбили підлітка, поранили 13 цивільних осіб, з яких 7 дітей.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади".

Реклама:

"Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ "Град" (12 вибухів). У результаті чого загинула 1 дитина (14 років); отримали поранення 13 цивільних осіб, з яких 7 дітей".

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та РСЗВ. Загалом – 19 вибухів.

По Краснопільській громаді був обстріл з території РФ з використанням 3 FPV-дронів, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Есманьської громади росіяни скинули 9 мін.

В Юнаківській громаді зафіксували обстріли з використанням FPV-дронів, обстріл з РСЗВ – 10 вибухів.

По Миропільській громаді ворожий гвинтокрил здійснив пуски 8 НАР.

На територію Шалигинської громади росіяни 2 міни. Також був обстріл з використанням FPV-дрона.

По Великописарівській громаді з території РФ був мінометний обстріл і обстріл з АГС, 17 вибухів.

У Новослобідській громаді зафіксували мінометний обстріл, скидання з ворожого БпЛА 2 вибухових предметів, 15 вибухів.

На Середино-Будську громаду ворожий БпЛА скинув вибуховий предмет, 1 вибух.