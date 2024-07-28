Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Ворог атакував 10 громад Сумщини, в одній з них є загиблий і 13 поранених

Ольга Глущенко Неділя, 28 липня 2024, 01:22
Ворог атакував 10 громад Сумщини, в одній з них є загиблий і 13 поранених
фото: прокуратура Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, вбили підлітка, поранили 13 цивільних осіб, з яких 7 дітей.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади".

Реклама:

"Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ "Град" (12 вибухів). У результаті чого загинула 1 дитина (14 років); отримали поранення 13 цивільних осіб, з яких 7 дітей".

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та РСЗВ. Загалом – 19 вибухів.

По Краснопільській громаді був обстріл з території РФ з використанням 3 FPV-дронів, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Есманьської громади росіяни скинули 9 мін.

В Юнаківській громаді зафіксували обстріли з використанням FPV-дронів, обстріл з РСЗВ – 10 вибухів.

По Миропільській громаді ворожий гвинтокрил здійснив пуски 8 НАР.

На територію Шалигинської громади росіяни 2 міни. Також був обстріл з використанням FPV-дрона.

По Великописарівській громаді з території РФ був мінометний обстріл і обстріл з АГС, 17 вибухів.

У Новослобідській громаді зафіксували мінометний обстріл, скидання з ворожого БпЛА 2 вибухових предметів, 15 вибухів.

На Середино-Будську громаду ворожий БпЛА скинув вибуховий предмет, 1 вибух.

Теми: Сумська областьобстрілвибухжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Сумська область
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю і з боку Сумщини
Росіяни вдарили по Сумщині: загинув підліток, 12 поранених, з них половина – діти
Ворог атакував шість громад Сумщини, на одну з них скинув 17 мін
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: