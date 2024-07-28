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Враг атаковал 10 громад Сумщины, в одной из них есть погибший и 13 раненых

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 01:22
Враг атаковал 10 громад Сумщины, в одной из них есть погибший и 13 раненых
фото: прокуратура Сумской области

В течение прошлого дня россияне совершили 21 обстрел Сумской области, убили подростка, ранили 13 гражданских лиц, из которых 7 детей.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 92 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская и Середино-Будская громады".

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"Глуховская громада: враг ударил из РСЗО "Град" (12 взрывов). В результате чего погиб 1 ребенок (14 лет); получили ранения 13 гражданских лиц, из которых 7 детей".

Детали: По Белопольской громаде враг бил из минометов, артиллерии и РСЗО. Всего – 19 взрывов.

По Краснопольской громаде был обстрел с территории РФ с использованием 3 FPV-дронов, 3 взрыва.

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На территорию Есманьской громады россияне сбросили 9 мин.

В Юнаковской громаде зафиксировали обстрелы с использованием FPV-дронов, обстрел из РСЗО – 10 взрывов.

По Миропольской громаде вражеский вертолет осуществил пуски 8 НАР.

На территорию Шалигинской громады россияне выпустили 2 мины. Также был обстрел с использованием FPV-дрона.

По Великописаревской громаде с территории РФ был минометный обстрел и обстрел из АГС, 17 взрывов.

В Новослободской громаде зафиксировали минометный обстрел, сброс с вражеского БПЛА 2 взрывчатых предметов, 15 взрывов.

На Середино-Будскую громаду вражеский БПЛА сбросил взрывной предмет, 1 взрыв.

Темы: Сумская областьобстрелвзрывжертвы
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