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ISW: Іран і КНДР надають Росії летальну допомогу для війни в Україні

Ольга Глущенко Неділя, 28 липня 2024, 03:20
ISW: Іран і КНДР надають Росії летальну допомогу для війни в Україні
Путін, Кім Чен Ин, ілюстраивне фото: РИА Новости

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія поглиблює відносини з Іраном і Північною Кореєю, які надають РФ летальну допомогу для війни в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання її в Україні.

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Іранське державне інформаційне агентство Mehr News Agency повідомило, що Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції в жовтні 2024 року.

Агентство Bloomberg повідомило, що валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з 2022 роком після щорічного скорочення з 2019 року.

За оцінками Банку Південної Кореї, важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли найбільше у 2023 році – на 8,1%.

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Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю допомогло Північній Кореї стабілізувати ціни і, ймовірно, стимулювало внутрішнє виробництво в Північній Кореї.

Крім того, за повідомленнями, Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив до Росії безпілотники Shahed-136/131 та їхні компоненти.

Ключові висновки ISW за 27 липня:

  • Як повідомляється, українські сили провели успішні удари з безпілотників по нафтопереробному заводу та російських військових аеродромах у Саратовській, Рязанській та Мурманській областях в ніч з 26 на 27 липня.
  • Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання її в Україні.
  • Українські війська нещодавно відновили позиції поблизу Торецька і просунулися у Вовчанську, а російські війська просунулися на захід і південний захід від Донецька.
  • Російський уряд продовжує використовувати програму "Час героїв" для інтеграції російських ветеранів у суспільство.

Теми: ISWРосіяІранПівнічна Корея
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