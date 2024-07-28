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ISW: Иран и КНДР предоставляют России летальную помощь для войны в Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 03:20
ISW: Иран и КНДР предоставляют России летальную помощь для войны в Украине
Путин, Ким Чен Ын, иллюстративное фото: РИА Новости

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия углубляет отношения с Ираном и Северной Кореей, которые предоставляют РФ летальную помощь для войны в Украине.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на предоставление летальной помощи российским военным для использования ее в Украине.

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Иранское государственное информационное агентство Mehr News Agency сообщило, что Иран запустит свои спутники "Ход-Ход" и "Косар" на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станции в октябре 2024 года.

Агентство Bloomberg сообщило, что валовой внутренний продукт Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с 2022 годом после ежегодного сокращения с 2019 года.

По оценкам Банка Южной Кореи, тяжелая и химическая промышленность Северной Кореи, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, выросли больше всего в 2023 году - на 8,1%.

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Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик ранее заявлял, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие помогли Северной Корее стабилизировать цены и, вероятно, стимулировали внутреннее производство в Северной Корее.

Кроме того, по сообщениям, Северная Корея передала России до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники Shahed-136/131 и их компоненты.

Ключевые выводы ISW за 27 июля:

  • Как сообщается, украинские силы провели успешные удары с беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу и российским военным аэродромам в Саратовской, Рязанской и Мурманской областях в ночь с 26 на 27 июля.
  • Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на предоставление летальной помощи российским военным для использования ее в Украине.
  • Украинские войска недавно восстановили позиции вблизи Торецка и продвинулись в Волчанске, а российские войска продвинулись на запад и юго-запад от Донецка.
  • Российское правительство продолжает использовать программу "Время героев" для интеграции российских ветеранов в общество.

Темы: ISWРосcияИранСеверная Корея
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