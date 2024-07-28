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ЦАХАЛ заявив про атаку на низку об'єктів "Хезболли"

Ольга Глущенко Неділя, 28 липня 2024, 07:16
ЦАХАЛ заявив про атаку на низку об'єктів Хезболли
ілюстративне фото ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що повітряні сили атакували вночі низку об'єктів "Хезболли".

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: Ізраїльські військові зазначили, що повітряні сили завдали ударів по низці об'єктів "Хезболли" як у глибині ліванської території, так і на півдні Лівану.

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ЦАХАЛ повідомив, що в числі атакованих об'єктів були схованки зі зброєю та об'єкти терористичної інфраструктури в районах Чабріха, Бордж-ель-Чмалі, а також Бекаа, Кфаркела, Раб-ель-Талатін, Хіам і Тайр-Харфа.

Що передувало: Внаслідок ракетного обстрілу футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах у суботу загинули 11 людей, в тому числі діти, заявила ізраїльська влада.

Ізраїль звинуватив в обстрілах підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" і обіцяв вжити заходів у відповідь.

ВІДЕО ДНЯ

Білий дім засудив ракетний обстріл футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах, назвавши його "жахливим", і висолив непохитну підтримку Ізраїлю.

Теми: ІзраїльЛівантероризм
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