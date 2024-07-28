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ЦАХАЛ заявил об атаке на ряд объектов "Хезболлы"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 07:16
ЦАХАЛ заявил об атаке на ряд объектов Хезболлы
иллюстративное фото ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля сообщила, что воздушные силы атаковали ночью ряд объектов "Хезболлы".

Источник: ЦАХАЛ

Детали: Израильские военные отметили, что воздушные силы нанесли удары по ряду объектов "Хезболлы" как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана.

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ЦАХАЛ сообщил, что в числе атакованных объектов были тайники с оружием и объекты террористической инфраструктуры в районах Чабриха, Бордж-эль-Чмали, а также Бекаа, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа.

Что предшествовало: В результате ракетного обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах в субботу погибли 11 человек, в том числе дети, заявили израильские власти.

Израиль обвинил в обстрелах поддерживаемую Ираном ливанскую группировку "Хезболла" и обещал принять ответные меры.

ВИДЕО ДНЯ

Белый дом осудил ракетный обстрел футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах, назвав его "ужасным", и выразил непоколебимую поддержку Израилю.

Темы: ИзраильЛивантерроризм
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