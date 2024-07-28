Окупанти вбили ще 5 та поранили 15 жителів Донеччини

У суботу російські війська вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: За 27 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 в Іванівці, 1 у Костянтинівці та Торецьку.

Реклама:

Ще 15 людей в області за добу дістали поранення.

Зокрема, четверо поранених у Кураховому, по двоє у Катеринівці, Лимані та Костянтинівці, по одному в Торецьку, Рідкодубі, Мирнограді, Новогродівці та Зорі.

Загальна кількість вбитих Росією в області зросла до 2110 без урахування Маріуполя та Волновахи.