Окупанти вбили ще 5 та поранили 15 жителів Донеччини
Неділя, 28 липня 2024, 09:17
У суботу російські війська вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області.
Джерело: Донецька ОВА
Деталі: За 27 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 в Іванівці, 1 у Костянтинівці та Торецьку.
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Ще 15 людей в області за добу дістали поранення.
Зокрема, четверо поранених у Кураховому, по двоє у Катеринівці, Лимані та Костянтинівці, по одному в Торецьку, Рідкодубі, Мирнограді, Новогродівці та Зорі.
Загальна кількість вбитих Росією в області зросла до 2110 без урахування Маріуполя та Волновахи.