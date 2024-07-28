Оккупанты убили еще 5 и ранили 15 жителей Донецкой области

В субботу российские войска убили пятерых мирных жителей Донецкой области.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: За 27 июля россияне убили 5 жителей Донецкой области: 3 в Ивановке, 1 в Константиновке и Торецке.

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Еще 15 человек в области за сутки получили ранения.

В частности, четверо раненых в Курахово, по двое в Катериновке, Лимане и Константиновке, по одному в Торецке, Редкодубе, Мирнограде, Новогродовке и Заре.

Общее количество убитых Россией в области возросло до 2110 без учета Мариуполя и Волновахи.