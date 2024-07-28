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Президент Фінляндії про удар по "Оленьї": Треба звикати, що війна наблизиться до нас

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 28 липня 2024, 11:39
Президент Фінляндії про удар по Оленьї: Треба звикати, що війна наблизиться до нас
україна, фінляндія та аеродром "олєньї", google maps

Фінський президент Александар Стубб на тлі удару по російському аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що менш як за 200 кілометрів від кордону з Фінляндією, заявив, що прямих загроз безпеці країни немає.

Джерело: Yle,  "Європейська правда"

Деталі: Стубб сказав, що у зв’язку з ураженням російського аеродрому провів переговори з прем’єром Фінляндії Петтері Орпо і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

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"Основний меседж полягає в тому, що у нас немає причин для занепокоєння у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і здатні реагувати", – сказав він.

Водночас, за словами фінського президента, фіни повинні звикнути до того, що війна наблизиться і до кордонів Фінляндії, адже "від Гельсінкі до Києва летіти зовсім недалеко".

"Ми повинні звикнути до того, що Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти цю війну, і це також означає різні удари. І Росія буде продовжувати завдавати гібридних ударів", – прокоментував Стубб.

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За даними українських ЗМІ, українські безпілотники пошкодили російський бомбардувальник Ту-22М3 на авіабазі "Оленья", розташованій менш ніж за 200 кілометрів від північно-східного кордону Фінляндії.

Раніше Стубб зазначав, що саміт НАТО мав на меті передати Владіміру Путіну чіткий сигнал: його війна в Україні зазнала фундаментального краху.

Теми: РосіявійнаФінляндіябезпілотники
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