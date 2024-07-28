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Президент Финляндии об ударе по "Оленье": Надо привыкать, что война приблизится к нам

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 28 июля 2024, 11:39
Президент Финляндии об ударе по Оленье: Надо привыкать, что война приблизится к нам
украина, финляндия и аэродром «оленьи», google maps

Финский президент Александар Стубб на фоне удара по российскому аэродрому "Оленья" в Мурманской области, менее чем в 200 километрах от границы с Финляндией, заявил, что прямых угроз безопасности страны нет.

Источник: Yle, "Европейская правда"

Детали: Стубб сказал, что в связи с поражением российского аэродрома провел переговоры с премьером Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

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"Основной месседж заключается в том, что у нас нет причин для беспокойства в Финляндии. Мы держим ситуацию под контролем и способны реагировать", – сказал он.

В то же время, по словам финского президента, финны должны привыкнуть к тому, что война приблизится и к границам Финляндии, ведь "от Хельсинки до Киева лететь совсем недалеко".

"Мы должны привыкнуть к тому, что Украина должна использовать все средства, чтобы выиграть эту войну, и это также означает различные удары. И Россия будет продолжать наносить гибридные удары", – прокомментировал Стубб.

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По данным украинских СМИ, украинские беспилотники повредили российский бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе "Оленья", расположенной менее чем в 200 километрах от северо-восточной границы Финляндии.

Ранее Стубб отметил, что саммит НАТО имел целью передать Владимиру Путину четкий сигнал: его война в Украине потерпела фундаментальный крах.

Темы: РосcиявойнаФинляндиябеспилотники
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