Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Сили оборони завдали удару по нафтобазі у Курській області – Генштаб

Роман ПетренкоНеділя, 28 липня 2024, 15:38
Сили оборони завдали удару по нафтобазі у Курській області – Генштаб
скриншот

Силами й засобами Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими сил оборони було вдало атаковано нафтобазу "Польова" в російській Курській області.

Джерело: Генштаб

Деталі: За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога.

Реклама:

Надалі зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб армії РФ.

Дослівно: "Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

ВІДЕО ДНЯ

Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України".

Теми: нафтаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
нафта
Біля військового аеродрому Рязані лунали вибухи
Фіцо обговорив зі Шмигалем перекриття нафти "Лукойлу" та запропонував свій варіант
FT: ЄС не підтримав Угорщину і Словаччину, які закликали Україну відновити транзит нафти "Лукойлу"
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: