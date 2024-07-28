Сили оборони завдали удару по нафтобазі у Курській області – Генштаб

Силами й засобами Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими сил оборони було вдало атаковано нафтобазу "Польова" в російській Курській області.

Джерело: Генштаб

Деталі: За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога.

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Надалі зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб армії РФ.

Дослівно: "Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

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Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України".