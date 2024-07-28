Сили оборони завдали удару по нафтобазі у Курській області – Генштаб
Силами й засобами Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими сил оборони було вдало атаковано нафтобазу "Польова" в російській Курській області.
Джерело: Генштаб
Деталі: За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога.
Надалі зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.
Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб армії РФ.
Дослівно: "Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.
Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України".