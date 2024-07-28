Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Курской области – Генштаб
Силами и средствами Службы безопасности во взаимодействии с другими составляющими сил обороны была удачно атакована нефтебаза "Полевая" в российской Курской области.
Источник: Генштаб
Детали: По информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага.
В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно загорелись емкости с нефтепродуктами.
Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей армии РФ.
Дословно: "Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области.
Подробная информация о последствиях поражения обоих объектов сейчас уточняется.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины".