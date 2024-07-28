Росіяни скинули вибухівку на Херсон: двоє поранених

У неділю російські війська скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, поранено двох людей.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова: "Вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона отримали 42-річна жінка та чоловік 26 років.

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Наразі вони ушпиталені. Медики надають їм необхідну допомогу".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що вранці 28 липня армія РФ з лівого берега завдала масованого удару по передмістю Херсона, поранені двоє дітей та четверо дорослих.

Згодом Мрочко уточнив, що внаслідок ранкових ворожих обстрілів Комишанського старостинського округу поранення отримали восьмеро людей, з них троє дітей 10, 16 і 17 років.

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Крім того, в Антонівці внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ отримав поранення 76-річний чоловік.