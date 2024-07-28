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Россияне сбросили взрывчатку на Херсон: двое раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 16:27
Россияне сбросили взрывчатку на Херсон: двое раненых
иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Днепровский район Херсона, ранены два человека.

Источник: председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "Взрывную травму и осколочные ранения в результате сброса россиянами взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона получили 42-летняя женщина и мужчина 26 лет.

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Сейчас они госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что утром 28 июля армия РФ с левого берега нанесла массированный удар по пригороду Херсона, ранены двое детей и четверо взрослых.

Впоследствии Мрочко уточнил, что в результате утренних вражеских обстрелов Камышанского старостинского округа ранения получили восемь человек, из них трое детей 10, 16 и 17 лет.

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Кроме того, в Антоновке в результате обстрела со стороны российских оккупационных войск получил ранения 76-летний мужчина.

Темы: Херсонвойнаобстрел
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