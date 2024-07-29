Контррозвідник Червінський про підрив "Північного потоку": Не можу пояснити, чому говорять про мою участь
Понеділок, 29 липня 2024, 15:08
Контррозвідник Роман Червінський не знає, чому ЗМІ називають його куратором підриву газопроводу "Північний потік".
Джерело: Червінський у інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Я не можу це пояснити і не хочу це пояснювати. Звідки ця інформація, я не можу розібратися, тому що я півтора року перебуваю під арештом. Хоча мені цікаво, що так відбувається".
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Деталі: На думку Червінського, підриви газопроводів "Північних потоків" принесли позитивний ефект: це "допомогло нам зменшити політичний тиск Росії на європейські країни" та "залишило через територію України транзит російського газу до Європи". Саме тому, за словами Червінського, Росія зараз не обстрілює газотранспортну систему України.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Восени 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
- США, Велика Британія і Євросоюз назвала це цілеспрямованою диверсією.
- Російська влада заявила, що в аварії зацікавлені США і їхні союзники. США це заперечили.
- У листопаді 2023 видання The Washington Post називало Червінського координатором атаки на "Північні потоки".
- Українська влада і військова розвідка заперечили причетність України до підривів на "Північних потоках".