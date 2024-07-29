Контррозвідник Червінський про підрив "Північного потоку": Не можу пояснити, чому говорять про мою участь

Контррозвідник Роман Червінський не знає, чому ЗМІ називають його куратором підриву газопроводу "Північний потік".

Джерело: Червінський у інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я не можу це пояснити і не хочу це пояснювати. Звідки ця інформація, я не можу розібратися, тому що я півтора року перебуваю під арештом. Хоча мені цікаво, що так відбувається".

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Деталі: На думку Червінського, підриви газопроводів "Північних потоків" принесли позитивний ефект: це "допомогло нам зменшити політичний тиск Росії на європейські країни" та "залишило через територію України транзит російського газу до Європи". Саме тому, за словами Червінського, Росія зараз не обстрілює газотранспортну систему України.

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