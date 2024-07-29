Контрразведчик Червинский о подрыве "Северного потока": Не могу объяснить, почему говорят о моем участии
Понедельник, 29 июля 2024, 15:08
Контрразведчик Роман Червинский не знает, почему СМИ называют его куратором подрыва газопровода "Северный поток".
Источник: Червинский в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Я не могу это объяснить и не хочу это объяснять. Откуда эта информация, я не могу разобраться, потому что я полтора года нахожусь под арестом. Хотя мне интересно, что так происходит".
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Детали: По мнению Червинского, подрывы газопроводов "Северных потоков" принесли положительный эффект: это "помогло нам уменьшить политическое давление России на европейские страны" и "оставило через территорию Украины транзит российского газа в Европу". Именно поэтому, по словам Червинского, Россия сейчас не обстреливает газотранспортную систему Украины.
Напомним:
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- Осенью 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
- США, Великобритания и Евросоюз назвала это целенаправленной диверсией.
- Российские власти заявили, что в аварии заинтересованы США и их союзники. США это отрицали.
- В ноябре 2023 года издание The Washington Post называло Червинского координатором атаки на "Северные потоки".
- Украинские власти и военная разведка отрицали причастность Украины к подрывам на "Северных потоках".