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Контрразведчик Червинский о подрыве "Северного потока": Не могу объяснить, почему говорят о моем участии

София Середа, Александр ШумилинПонедельник, 29 июля 2024, 15:08
Контрразведчик Червинский о подрыве Северного потока: Не могу объяснить, почему говорят о моем участии
Фото: УП

Контрразведчик Роман Червинский не знает, почему СМИ называют его куратором подрыва газопровода "Северный поток".

Источник: Червинский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не могу это объяснить и не хочу это объяснять. Откуда эта информация, я не могу разобраться, потому что я полтора года нахожусь под арестом. Хотя мне интересно, что так происходит".

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Детали: По мнению Червинского, подрывы газопроводов "Северных потоков" принесли положительный эффект: это "помогло нам уменьшить политическое давление России на европейские страны" и "оставило через территорию Украины транзит российского газа в Европу". Именно поэтому, по словам Червинского, Россия сейчас не обстреливает газотранспортную систему Украины.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Осенью 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
  • США, Великобритания и Евросоюз назвала это целенаправленной диверсией.
  • Российские власти заявили, что в аварии заинтересованы США и их союзники. США это отрицали.
  • В ноябре 2023 года издание The Washington Post называло Червинского координатором атаки на "Северные потоки".
  • Украинские власти и военная разведка отрицали причастность Украины к подрывам на "Северных потоках".

Темы: суд
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