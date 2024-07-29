Контрразведчик Червинский о подрыве "Северного потока": Не могу объяснить, почему говорят о моем участии

Контрразведчик Роман Червинский не знает, почему СМИ называют его куратором подрыва газопровода "Северный поток".

Источник: Червинский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не могу это объяснить и не хочу это объяснять. Откуда эта информация, я не могу разобраться, потому что я полтора года нахожусь под арестом. Хотя мне интересно, что так происходит".

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Детали: По мнению Червинского, подрывы газопроводов "Северных потоков" принесли положительный эффект: это "помогло нам уменьшить политическое давление России на европейские страны" и "оставило через территорию Украины транзит российского газа в Европу". Именно поэтому, по словам Червинского, Россия сейчас не обстреливает газотранспортную систему Украины.

Напомним:

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