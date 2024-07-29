После разгрома "вагнеровцев" в Мали туареги сфотографировались с флагом Украины
После разгрома десятков россиян из "ЧВК Вагнера" в Мали повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом.
Источник: Kyiv Post
Детали: Снимок оказался в распоряжении журналистов: "Вероятно, таким образом туареги решили выразить свою поддержку и благодарность Украине, которая, как известно, преследует "вагнеровцев" повсюду на Африканском континенте".
Источники в силах обороны и безопасности Украины подтвердили подлинность фото.
"Да, это точно фото туарегов после разгрома колонны террористов ЧВК "Вагнер", - рассказал собеседник издания.
Украина всесторонне поддерживает любые силы в разных частях Африки, которые борются с террористами ЧВК "Вагнер".
В частности, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона 29 июля заявил, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников", добавив, что "о деталях мы определенно не будем пока говорить, но продолжение будет".
Напомним:
- Армия Мали и ее российские союзники понесли потери со стороны повстанцев-туарегов. В субботу туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной ЧВК "Вагнер".
- Бой произошел в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", другие же попали в плен.
- Кроме десятков россиян из "ЧВК Вагнера", убитых или взятых в плен на севере Мали, ликвидирован пропагандист наемников, автор канала Grey Zone.