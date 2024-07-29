После разгрома "вагнеровцев" в Мали туареги сфотографировались с флагом Украины

После разгрома десятков россиян из "ЧВК Вагнера" в Мали повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом.

Источник: Kyiv Post

Детали: Снимок оказался в распоряжении журналистов: "Вероятно, таким образом туареги решили выразить свою поддержку и благодарность Украине, которая, как известно, преследует "вагнеровцев" повсюду на Африканском континенте".

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Источники в силах обороны и безопасности Украины подтвердили подлинность фото.

"Да, это точно фото туарегов после разгрома колонны террористов ЧВК "Вагнер", - рассказал собеседник издания.

Украина всесторонне поддерживает любые силы в разных частях Африки, которые борются с террористами ЧВК "Вагнер".

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В частности, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона 29 июля заявил, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников", добавив, что "о деталях мы определенно не будем пока говорить, но продолжение будет".

Напомним: