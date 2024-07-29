У Києві підпалили автомобіль медслужби третьої штурмової бригади

Вранці 29 липня у Києві підпалили евакуаційний автомобіль медичної служби третьої окремої штурмової бригади.

Джерело: керівниця медслужби 3-ої ОШБ Вікторія Ковач у Facebook

Деталі: Автівка очікувала ремонту в столиці, За словами Ковач, на відеофіксації видно трьох людей, які спочатку облили рідиною автомобіль, а потім підпалили.

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Пряма мова: "Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами".

Що передувало:

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