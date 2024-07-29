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У Києві підпалили автомобіль медслужби третьої штурмової бригади

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 липня 2024, 18:58
У Києві підпалили автомобіль медслужби третьої штурмової бригади
Фото - Вікторія Ковач у Facebook

Вранці 29 липня у Києві підпалили евакуаційний автомобіль медичної служби третьої окремої штурмової бригади.

Джерело: керівниця медслужби 3-ої ОШБ Вікторія Ковач у Facebook

Деталі: Автівка очікувала ремонту в столиці, За словами Ковач, на відеофіксації видно трьох людей, які спочатку облили рідиною автомобіль, а потім підпалили.

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Пряма мова: "Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

18 червня у Дніпрі затримали чотирьох місцевих мешканців за підозрою в підпалі автомобіля військовослужбовців.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією 29 липня нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які за завданням російських спецслужб протягом червня - липня 2024 року підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ.

Теми: автопожежа
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