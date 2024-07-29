В Киеве подожгли автомобиль медслужбы третьей штурмовой бригады
Утром 29 июля в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы третьей отдельной штурмовой бригады.
Источник: руководитель медслужбы 3-й ОШБ Виктория Ковач в Facebook
Детали: Автомобиль ожидал ремонта в столице, По словам Ковач, на видеофиксации видно трех человек, которые сначала облили жидкостью автомобиль, а затем подожгли.
Прямая речь: "Они сожгли медэвак, который эвакуировал большое количество раненых и после ремонта должен был продолжать это делать. Эта машина была куплена за средства, собранные волонтерами".
Что предшествовало:
18 июня в Днепре задержали четырех местных жителей по подозрению в поджоге автомобиля военнослужащих.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией 29 июля нейтрализовала в Одессе группу молодых людей, которые по заданию российских спецслужб в течение июня - июля 2024 года подожгли пятнадцать авто ВСУ.