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В Киеве подожгли автомобиль медслужбы третьей штурмовой бригады

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 июля 2024, 18:58
В Киеве подожгли автомобиль медслужбы третьей штурмовой бригады
Фото - Виктория Ковач в Facebook

Утром 29 июля в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы третьей отдельной штурмовой бригады.

Источник: руководитель медслужбы 3-й ОШБ Виктория Ковач в Facebook

Детали: Автомобиль ожидал ремонта в столице, По словам Ковач, на видеофиксации видно трех человек, которые сначала облили жидкостью автомобиль, а затем подожгли.

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Прямая речь: "Они сожгли медэвак, который эвакуировал большое количество раненых и после ремонта должен был продолжать это делать. Эта машина была куплена за средства, собранные волонтерами".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

18 июня в Днепре задержали четырех местных жителей по подозрению в поджоге автомобиля военнослужащих.

Служба безопасности совместно с Национальной полицией 29 июля нейтрализовала в Одессе группу молодых людей, которые по заданию российских спецслужб в течение июня - июля 2024 года подожгли пятнадцать авто ВСУ.

Темы: автопожар
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