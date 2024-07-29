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Генштаб: Сили оборони вразили щонайменше 4 електропідстанції в Курській області РФ

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 липня 2024, 21:08
Генштаб: Сили оборони вразили щонайменше 4 електропідстанції в Курській області РФ
Фото зі сторінки Генштабу

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони нещодавно уразили низку тягових електропідстанцій в Курській області РФ: фіксуються перебої зі світлом.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

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Ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони".

Деталі: У Генштабі наголошують, що російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

28 липня у Генштабі повідомили, що силами й засобами Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими сил оборони було вдало атаковано нафтобазу "Польова" в російській Курській області.

Уночі 29 липня в кількох російських областях чули вибухи, у селищах Бєлгородської та Орловської областей горіли підстанції; вранці російське міноборони заявило про те, що над 5 регіонами РФ збили 39 безпілотників.

Теми: Генштабвійнавтрати у війні
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