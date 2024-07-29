Генштаб: Силы обороны поразили по меньшей мере 4 электроподстанции в Курской области РФ

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны недавно поразили ряд тяговых электроподстанций в Курской области РФ: фиксируются перебои со светом.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Недавно поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области.

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Поражение осуществляли силы и средства Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (ЦСО "А" СБУ) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны".

Детали: В Генштабе отмечают, что российская промышленность, которая работает на войну против Украины является законной целью для наших войск. Указанные объекты, среди прочего обеспечивают функционирование железной дороги РФ, осуществляющей перевозки вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии.

Что предшествовало:

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28 июля в Генштабе сообщили, что силами и средствами Службы безопасности во взаимодействии с другими составляющими сил обороны была удачно атакована нефтебаза "Полевая" в российской Курской области.

Ночью 29 июля в нескольких российских областях слышали взрывы, в поселках Белгородской и Орловской областей горели подстанции; утром российское минобороны заявило о том, что над 5 регионами РФ сбили 39 беспилотников.