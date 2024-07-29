Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Генштаб: Силы обороны поразили по меньшей мере 4 электроподстанции в Курской области РФ

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 июля 2024, 21:08
Генштаб: Силы обороны поразили по меньшей мере 4 электроподстанции в Курской области РФ
Фото со страницы Генштаба

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны недавно поразили ряд тяговых электроподстанций в Курской области РФ: фиксируются перебои со светом.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Недавно поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области.

Реклама:

Поражение осуществляли силы и средства Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (ЦСО "А" СБУ) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны".

Детали: В Генштабе отмечают, что российская промышленность, которая работает на войну против Украины является законной целью для наших войск. Указанные объекты, среди прочего обеспечивают функционирование железной дороги РФ, осуществляющей перевозки вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

28 июля в Генштабе сообщили, что силами и средствами Службы безопасности во взаимодействии с другими составляющими сил обороны была удачно атакована нефтебаза "Полевая" в российской Курской области.

Ночью 29 июля в нескольких российских областях слышали взрывы, в поселках Белгородской и Орловской областей горели подстанции; утром российское минобороны заявило о том, что над 5 регионами РФ сбили 39 беспилотников.

Темы: Генштабвойнапотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ФутболКвалификация Лиги чемпионов: "Динамо" — "Рейнджерс". ОНЛАЙН

ОВА: Силы обороны сбили в небе над Сумской областью российский вертолет

Зеленский о миллионе дронов в этом году: будет законтрактовано больше

Путин через Шойгу попросил Иран сдержаннее реагировать на убийство главаря ХАМАС – Reuters

Харрис подтвердила, что ее кандидатом в вице-президенты стал губернатор Миннесоты Уолз

фотоПеревозили за границу мужчин в рефрижераторе с мясом: в Одесской области задержали двух иностранцев

Все новости...
Пентагон раскрыл содержание новых оборонных пакетов для Украины на $200 млн и $1,5 млрд
Генштаб сообщил о 117 боевых столкновениях за день, горячее всего на Покровском направлении
США перебрасывают танки и БМП из Германии на базу в Польше
Макрон призвал нового президента Ирана не поддерживать войну России против Украины
Последние новости
21:49
интервьюЖан Беленюк: Через неделю иду на пенсию
21:42
Байден приветствовал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты
21:20
Экономические новости 6 августа: добыча на Сахалинском месторождении, в РФ могут заблокировать сервисы Google
21:15
Как усыновить ребенка во время войны? Что нужно знать и с чего начать
20:55
ФутболКвалификация Лиги чемпионов: "Динамо" — "Рейнджерс". ОНЛАЙН
20:50
Психология, педагогика и медицина: как проходит обучение усыновителей и всем ли это нужно
20:49
Caterpillar превзошла прогнозы прибыли: в чем причина
20:27
ОВА: Силы обороны сбили в небе над Сумской областью российский вертолет
20:19
В США планируют ограничить продажу программного обеспечения Китая для транспорта
20:07
обновленоАрмия РФ ударила по Херсонщине, пострадали три человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: