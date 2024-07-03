Справу обвинуваченого у катуванні в "Ізоляції" Бражнікова мають передати до Франції, але суд затягує − адвокат

Справу Євгена Бражнікова, якого обвинувачують у тому, що він знущався з українських в'язнів у донецькій спецв'язниці "Ізоляція", повинні передати для розгляду у Франції, куди фігурант виїхав кілька років тому, але український суд гальмує цей процес.

Джерело: адвокат журналіста Станіслава Асєєва, якого утримували в "Ізоляції", Олег Горбачов у Facebook

Пряма мова Горбачова: "Взяв участь у засіданні Київського апеляційного суду по справі Євгена Бражнікова, фігуранта катівні "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Він втік з України перед початком повномасштабного вторгнення та зараз знаходиться у Франції.

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У цій справі я представляю інтереси журналіста Станіслава Асєєва, який пройшов полон в цій катівні.

Апеляційний суд підтвердив законність рішення про передачу справи до Франції, де Бражников зараз перебуває, і Франція висловила готовність розглянути цю справу".

Деталі: Адвокат наголосив, що за три роки в українських судах справа не зрушила з мертвої точки, і наразі суд продовжує гальмувати передачу провадження.

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Пряма мова Горбачова: "Після того, як в задоволенні апеляційної скарги Бражнікова відмовили, суд першої інстанції має врешті-решт звернутися до Мін’юсту з метою передачі кримінального провадження до Франції.

Однак навіть тепер, коли є запит на справедливість від Франції, український суд гальмує процес передачі справи через технічні перешкоди, такі як відсутність світла для проведення судових засідань, хоча всі матеріали, необхідні для кримінального переслідування Бражнікова на території Франції, вже перекладені французькою мовою та готові до передачі".

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