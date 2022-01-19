Суд дозволив затримали обвинуваченого у справі катівні "Ізоляція" Бражнікова

Оболонський райсуд Києва дозволив затримати та оголосити у міжнародний розшук обвинуваченого у справі про катування у в'язниці "Ізоляція" Євгена Бражнікова, який переїхав до Франції.

Джерело: "Ґрати"

Деталі: Суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт Бражникова для приводу в суду.

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Захист Бражнікова просив суд дозволити брати участь у процесі через відеоконференцію із французького суду, але їм відмовили.

Торік, наприкінці листопада, Бражніков виїхав з України і попросив притулку у Франції. Своє прохання він мотивував кримінальним переслідуванням проти нього на батьківщині.

Що передувало: Журналіст Станіслав Асєєв, якого звільнили з полону ОРДО за обміном 29 грудня 2019 року, заявив, що інший звільнений того ж дня, Євген Бражніков, знущався з українських в'язнів у донецькій спецв'язниці "Ізоляція".

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Бражніков заперечує всі звинувачення і заявляє, що був таким же полоненим "Ізоляції", як і дев'ятеро потерпілих, які дали свідчення проти нього.

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