Венесуела відкликала всіх своїх дипломатів з семи країн

Уряд Венесуели відкликав дипломатичний персонал з Аргентини, Домініканської Республіки, Коста-Ріки, Панами, Перу, Уругваю і Чилі та вимагає негайного виведення представників цих країн зі своєї території.

Джерело: заяву опублікував глава МЗС Венесуели Іван Гіль у X

Деталі: Крім того, уряд Венесуели "залишає за собою всі юридичні та політичні заходи для забезпечення поваги, збереження та захисту нашого невід'ємного права на самовизначення".

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Відомство назвало заяви цих країн про вибори у Венесуелі "втручанням у внутрішні справи".

Пряма мова: "Уряд Венесуели протистоятиме будь-яким діям, які загрожують мирному співіснуванню".

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