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Венесуела відкликала всіх своїх дипломатів з семи країн

Олена ІвашківВівторок, 30 липня 2024, 04:52
Венесуела відкликала всіх своїх дипломатів з семи країн
Частина заяви МЗС Венесуели

Уряд Венесуели відкликав дипломатичний персонал з Аргентини, Домініканської Республіки, Коста-Ріки, Панами, Перу, Уругваю і Чилі та вимагає негайного виведення представників цих країн зі своєї території.

Джерело: заяву опублікував глава МЗС Венесуели Іван Гіль у X

Деталі: Крім того, уряд Венесуели "залишає за собою всі юридичні та політичні заходи для забезпечення поваги, збереження та захисту нашого невід'ємного права на самовизначення".

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Відомство назвало заяви цих країн про вибори у Венесуелі "втручанням у внутрішні справи".

Пряма мова: "Уряд Венесуели протистоятиме будь-яким діям, які загрожують мирному співіснуванню".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • У понеділок у кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як авторитарного лідера Ніколаса Мадуро окружна виборча комісія офіційно оголосила переможцем президентських перегонів.
  • Виборча комісія Венесуели оголосила про переобрання на посаді президента авторитарного лідера Ніколаса Мадуро з результатом 51,20% голосів.
  • Мадуро обійматиме цю посаду третій шестирічний термін поспіль, що є продовженням правління "чавізму", який розпочався у 1999 році за часів колишнього президента Уго Чавеса. 
  • Протягом усього виборчого процесу зростало занепокоєння, що опозиція не побачить чесної боротьби, оскільки уряд Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і був звинувачений у фальсифікації попередніх виборів.

Теми: вибори
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