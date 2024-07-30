Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У Венесуелі спалахнули протести

Олена ІвашківВівторок, 30 липня 2024, 02:57
У Венесуелі спалахнули протести
Ніколас Мадуро отримав сертифікат переможця президентських виборів, фото: Getty Images

У понеділок у кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як авторитарного лідера Ніколаса Мадуро окружна виборча комісія офіційно оголосила переможцем президентських перегонів.

Джерело: CNN

Деталі: У столиці Каракасі сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону великого натовпу протестувальників.

Реклама:

Люди вийшли на головну дорогу столиці, стукаючи каструлями і сковорідками, через перемогу Мадуро.

ВІДЕО ДНЯ

Венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів.

Також повідомлялося про протести в інших містах, включаючи Маракай, де опозиційна активістка Естефанія Натера розповіла, що люди вийшли на вулиці, "щоб кричати і вимагати сказати правду, тому що ми знаємо реальні результати". У прибережному штаті Фалькон демонстранти повалили статую Мадуро, про що свідчить відео в соціальних мережах.

Наступні 24 години будуть вирішальними, щоб побачити, як Мадуро відреагує на звинувачення проти нього. Аналітики кажуть, що в країні може виникнути нова хвиля заворушень, якщо протести проти режиму набудуть масового характеру. Вуличні демонстрації в попередні роки були придушені військовими, які довгий час підтримували Мадуро і його попередника, покійного Уго Чавеса.

Мадуро посміхався, коли входив до Національної виборчої ради перед церемонією в понеділок, на якій його було оголошено переможцем. Національна виборча рада, яка складається з союзників Мадуро, ще не оприлюднила остаточні результати голосування на недільних виборах.

Голосування було пронизане заявами про порушення. Зокрема, свідкам від опозиції відмовили в доступі до штаб-квартири Національної виборчої ради під час підрахунку голосів, а виборча комісія нібито перешкоджала опрацюванню більшої кількості голосів. Владу також звинувачували у фальсифікації результатів голосування в минулому, що вона заперечувала.

Уряд Мадуро контролює майже всі державні установи, включно з Національною виборчою комісією (CNE), яку у 2017 році компанія-розробник програмного забезпечення, що надала технологію голосування, звинуватила у маніпуляціях з даними про явку виборців. Раніше CNE заперечувала це твердження.

Нагадаємо:

  • Незважаючи на звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів, виборча комісія Венесуели оголосила про переобрання на посаді президента авторитарного лідера Ніколаса Мадуро з результатом 51,20% голосів.
  • Мадуро обійматиме цю посаду третій шестирічний термін поспіль, що є продовженням правління "чавізму", який розпочався у 1999 році за часів колишнього президента Уго Чавеса. 
  • Протягом усього виборчого процесу зростало занепокоєння, що опозиція не побачить чесної боротьби, оскільки уряд Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і був звинувачений у фальсифікації попередніх виборів.

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
вибори
Венесуела відкликала всіх своїх дипломатів з семи країн
Мадуро втретє оголосили переможцем президентських виборів у Венесуелі
У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс
Останні новини
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
22:18
Російські ДРГ уже на околицях Торецька – УП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: