У Венесуелі спалахнули протести

У понеділок у кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як авторитарного лідера Ніколаса Мадуро окружна виборча комісія офіційно оголосила переможцем президентських перегонів.

Джерело: CNN

Деталі: У столиці Каракасі сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону великого натовпу протестувальників.

Люди вийшли на головну дорогу столиці, стукаючи каструлями і сковорідками, через перемогу Мадуро.

Венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів.

Venezuelan protesters are facing off against Maduro's security forces in the heart of Caracas. No one's going to sleep tonight. pic.twitter.com/8rG50kt56y