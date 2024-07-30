У Венесуелі спалахнули протести

У понеділок у кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як авторитарного лідера Ніколаса Мадуро окружна виборча комісія офіційно оголосила переможцем президентських перегонів.

Джерело: CNN

Деталі: У столиці Каракасі сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону великого натовпу протестувальників.

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Люди вийшли на головну дорогу столиці, стукаючи каструлями і сковорідками, через перемогу Мадуро.

🚨 CARACAS AHORA MISMO 🚨 pic.twitter.com/FnwcMHOJw0 — Milei SheIby (@TommyShelby_30) July 30, 2024

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Венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів.

Venezuelan protesters are facing off against Maduro's security forces in the heart of Caracas. No one's going to sleep tonight. pic.twitter.com/8rG50kt56y — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 30, 2024

Також повідомлялося про протести в інших містах, включаючи Маракай, де опозиційна активістка Естефанія Натера розповіла, що люди вийшли на вулиці, "щоб кричати і вимагати сказати правду, тому що ми знаємо реальні результати". У прибережному штаті Фалькон демонстранти повалили статую Мадуро, про що свідчить відео в соціальних мережах.

Наступні 24 години будуть вирішальними, щоб побачити, як Мадуро відреагує на звинувачення проти нього. Аналітики кажуть, що в країні може виникнути нова хвиля заворушень, якщо протести проти режиму набудуть масового характеру. Вуличні демонстрації в попередні роки були придушені військовими, які довгий час підтримували Мадуро і його попередника, покійного Уго Чавеса.

Мадуро посміхався, коли входив до Національної виборчої ради перед церемонією в понеділок, на якій його було оголошено переможцем. Національна виборча рада, яка складається з союзників Мадуро, ще не оприлюднила остаточні результати голосування на недільних виборах.

Голосування було пронизане заявами про порушення. Зокрема, свідкам від опозиції відмовили в доступі до штаб-квартири Національної виборчої ради під час підрахунку голосів, а виборча комісія нібито перешкоджала опрацюванню більшої кількості голосів. Владу також звинувачували у фальсифікації результатів голосування в минулому, що вона заперечувала.

Уряд Мадуро контролює майже всі державні установи, включно з Національною виборчою комісією (CNE), яку у 2017 році компанія-розробник програмного забезпечення, що надала технологію голосування, звинуватила у маніпуляціях з даними про явку виборців. Раніше CNE заперечувала це твердження.

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