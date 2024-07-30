Венесуэла отозвала всех своих дипломатов из семи стран

Правительство Венесуэлы отозвало дипломатический персонал из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили и требует немедленного вывода представителей этих стран со своей территории.

Источник: заявление опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Гиль в X

Детали: Кроме того, правительство Венесуэлы "оставляет за собой все юридические и политические меры для обеспечения уважения, сохранения и защиты нашего неотъемлемого права на самоопределение".

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Ведомство назвало заявления этих стран о выборах в Венесуэле "вмешательством во внутренние дела".

Прямая речь: "Правительство Венесуэлы будет противостоять любым действиям, которые угрожают мирному сосуществованию".

Напомним:

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