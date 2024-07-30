Венесуэла отозвала всех своих дипломатов из семи стран
Вторник, 30 июля 2024, 04:52
Правительство Венесуэлы отозвало дипломатический персонал из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили и требует немедленного вывода представителей этих стран со своей территории.
Источник: заявление опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Гиль в X
Детали: Кроме того, правительство Венесуэлы "оставляет за собой все юридические и политические меры для обеспечения уважения, сохранения и защиты нашего неотъемлемого права на самоопределение".
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Ведомство назвало заявления этих стран о выборах в Венесуэле "вмешательством во внутренние дела".
Прямая речь: "Правительство Венесуэлы будет противостоять любым действиям, которые угрожают мирному сосуществованию".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- В понедельник в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после того, как авторитарного лидера Николаса Мадуро окружная избирательная комиссия официально объявила победителем президентской гонки.
- Избирательная комиссия Венесуэлы объявила о переизбрании на посту президента авторитарного лидера Николаса Мадуро с результатом 51,20% голосов.
- Мадуро будет занимать эту должность третий шестилетний срок подряд, что является продолжением правления "чавизма", который начался в 1999 году во времена бывшего президента Уго Чавеса.
- В течение всего избирательного процесса росло беспокойство, что оппозиция не увидит честной борьбы, поскольку правительство Мадуро контролирует все государственные учреждения Венесуэлы и было обвинено в фальсификации предыдущих выборов.