Знищили десятки одиниць техніки: десантники під Курахово вдруге масштабно розгромили росіян
На Курахівському напрямку в Донецькій області українські десантники з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили черговий масштабний штурм окупантів, до якого залучили 57 одиниць техніки.
Джерело: повідомлення командування ДШВ
Дослівно: "Окупанти вдруге кинула в наступ 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону Таврійських десантників на Курахівському напрямку – масований російський штурм знову зазнав фіаско
Окупанти упродовж одного дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі.
Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 — поранені".
Деталі: Також у ДШВ опублікували відео відбиття штурму.
Передісторія:
- 24 липня воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.
- Тоді армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор".