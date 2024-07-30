Знищили десятки одиниць техніки: десантники під Курахово вдруге масштабно розгромили росіян

На Курахівському напрямку в Донецькій області українські десантники з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили черговий масштабний штурм окупантів, до якого залучили 57 одиниць техніки.

Джерело: повідомлення командування ДШВ

Дослівно: "Окупанти вдруге кинула в наступ 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону Таврійських десантників на Курахівському напрямку – масований російський штурм знову зазнав фіаско

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Окупанти упродовж одного дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі.

Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 — поранені".

Деталі: Також у ДШВ опублікували відео відбиття штурму.

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