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Знищили десятки одиниць техніки: десантники під Курахово вдруге масштабно розгромили росіян

Олександр ШумілінВівторок, 30 липня 2024, 11:50
Знищили десятки одиниць техніки: десантники під Курахово вдруге масштабно розгромили росіян
Скриншот

На Курахівському напрямку в Донецькій області українські десантники з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили черговий масштабний штурм окупантів, до якого залучили 57 одиниць техніки.

Джерело: повідомлення командування ДШВ

Дослівно: "Окупанти вдруге кинула в наступ 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону Таврійських десантників на Курахівському напрямку – масований російський штурм знову зазнав фіаско

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Окупанти упродовж одного дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі.

Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 — поранені".

Деталі: Також у ДШВ опублікували відео відбиття штурму.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 24 липня воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.
  • Тоді армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Теми: війнаДонецька область
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