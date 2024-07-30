Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Уничтожили десятки единиц техники: десантники под Курахово во второй раз масштабно разгромили россиян

Александр ШумилинВторник, 30 июля 2024, 11:50
Уничтожили десятки единиц техники: десантники под Курахово во второй раз масштабно разгромили россиян
Скриншот

На Кураховском направлении в Донецкой области украинские десантники из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередной масштабный штурм оккупантов, к которому привлекли 57 единиц техники.

Источник: сообщение командования ДШВ

Дословно: "Оккупанты второй раз бросила в наступление 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону Таврических десантников на Кураховском направлении - массированный российский штурм снова потерпел фиаско

Реклама:

Оккупанты в течение одного дня задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и 1 багги.

Несмотря на огромное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были умножены на ноль: в ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и багги. Уничтожено 36 оккупантов, еще 32 - ранены".

Детали: Также в ДШВ опубликовали видео отражения штурма.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 24 июля воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады сообщили, что отбили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении.
  • Тогда армия оккупантов одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Темы: войнаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Женская сборная Украины по фехтованию победила Италию и вышла в полуфинал Олимпийских игр-2024

видеоСклад КАБов и нефтебазы: Генштаб подтвердил новые попадания на территории РФ

СМИ: в Иране арестовали десятки людей после убийства главаря ХАМАС

Харлан, Бех-Романчук и гимнасты. Расписание выступления украинских спортсменов 3 августа на Олимпийских играх-2024

ISW: В России из-за неудач на фронте арестовали военного начальника

CNN: Россия готовилась передать хуситам ракеты и военную технику

Все новости...
война
Генштаб: На Покровское направление приходится почти половина штурмовых действий россиян
Минобороны заключило два контракта с украинскими производителями на почти 5 миллиардов
В Харькове задержан российский шпион, который "охотился" за секретными документами
Последние новости
16:09
Олимпиада-2024От нищеты и насилия к олимпийскому золоту и многомиллионным контрактам: тернистый путь Симоны Байлз
16:08
Глава Пентагона отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября
15:57
фотоВ Сомали совершили теракт на пляже, почти сотня погибших и раненых
15:50
В Украину удалось вернуть из оккупации еще 23 украинских ребенка
15:41
В Германии произошел взрыв на гоночной трассе: десятки пострадавших
15:25
видеоЗеленский после новых попаданий: "Бить по российским аэродромам - это справедливо"
15:12
Макрон защищает создателя церемонии открытия Олимпиады, которому угрожали смертью
14:50
видеоБойцы СБУ поймали редкий российский "Солнцепёк" с экипажем
14:49
Женская сборная Украины по фехтованию победила Италию и вышла в полуфинал Олимпийских игр-2024
14:32
В июле уменьшились доходы и расходы госбюджета
Все новости...
Реклама:
Реклама: