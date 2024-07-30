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Росіяни почали застосовувати на війні самохідні ракетні комплекси з КНДР – Мілітарний

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 липня 2024, 12:43
Росіяни почали застосовувати на війні самохідні ракетні комплекси з КНДР – Мілітарний
Самохідний ПТРК Bulsae-4. Зображення: державні ЗМІ КНДР/Мілітарний

Російські загарбники почали застосовувати проти Сил оборони північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4, який може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км.

Джерело: Мілітарниий

Деталі: Повідомляється, що точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, але відомо, що пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6 х 6.

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колаж: Мілітарний

Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям.

Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У червні КНДР відправила до Росії щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів.

Теми: КНДРзброявійнаРосія
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