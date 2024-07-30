Россияне начали применять на войне самоходные ракетные комплексы из КНДР - Милитарный

Российские захватчики начали применять против Сил обороны северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, который может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 км.

Источник: Милитарный

Детали: Сообщается, что точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, но известно¸ что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6 х 6.

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коллаж: Милитарный

Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники самая тонкая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю.

Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием.

Также это позволяет достигать высокой точности поражения на максимальной дальности с первого выстрела.

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Напомним: В июне КНДР отправила в Россию по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, которые могут содержать до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.