Зеленський перевірив фортифікації на кордоні з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський провів безпекову нараду на Волині та перевірив будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю та Росією.

Джерело: глава держави у соцмережах, Офіс президента

Пряма мова: "Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України".

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Деталі: Зазначається, що в координаційній нараді взяли участь представники військового керівництва, Державної прикордонної служби, начальники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської ОВА.

Президент Зеленський провів безпекову нараду на Волині

відео ОП pic.twitter.com/RnAlx7pONe — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 30, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про захист кордону, зокрема про кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння.

Начальники Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, Київської – Руслан Кравченко, Житомирської – Віталій Бунечко, Рівненської – Олександр Коваль, Волинської – Юрій Погуляйко та голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець поінформували про перебіг зведення фортифікацій уздовж кордону з Білоруссю.

Президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області. Зеленський оглянув облаштування траншей, вогневих споруд і позицій, бліндажів.

В Офісі президента кажуть, що з початку повномасштабного російського вторгнення тут були побудовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями. На напрямках імовірного руху броньованої техніки окупантів встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

"З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із Росією та Білоруссю, також збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати", – наголосив Зеленський.

Що передувало: 27 липня у Державній прикордонній службі зазначали, що наразі не фіксують збільшення угруповання ворожих військ біля кордону з Білоруссю або з боку Сумщини.

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