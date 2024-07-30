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Зеленський перевірив фортифікації на кордоні з Білоруссю

Валентина РоманенкоВівторок, 30 липня 2024, 14:00
Зеленський перевірив фортифікації на кордоні з Білоруссю
фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський провів безпекову нараду на Волині та перевірив будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю та Росією.

Джерело: глава держави у соцмережах, Офіс президента

Пряма мова: "Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України".

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Деталі: Зазначається, що в координаційній нараді взяли участь представники військового керівництва, Державної прикордонної служби, начальники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про захист кордону, зокрема про кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння.

Начальники Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, Київської – Руслан Кравченко, Житомирської – Віталій Бунечко, Рівненської – Олександр Коваль, Волинської – Юрій Погуляйко та голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець поінформували про перебіг зведення фортифікацій уздовж кордону з Білоруссю.

Президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області. Зеленський оглянув облаштування траншей, вогневих споруд і позицій, бліндажів.

В Офісі президента кажуть, що з початку повномасштабного російського вторгнення тут були побудовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями. На напрямках імовірного руху броньованої техніки окупантів встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

"З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із Росією та Білоруссю, також збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати", – наголосив Зеленський.

Що передувало: 27 липня у Державній прикордонній службі зазначали, що наразі не фіксують збільшення угруповання ворожих військ біля кордону з Білоруссю або з боку Сумщини.

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Теми: ЗеленськийвійнаВолинська область
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