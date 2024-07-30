Зеленский проверил фортификации на границе с Беларусью

Президент Владимир Зеленский провел совещание по безопасности на Волыни и проверил строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью и Россией.

Источник: глава государства в соцсетях, Офис президента

Прямая речь: "Волынь. Строительство фортификаций и совещание по безопасности относительно наших северных регионов. Основное внимание - защите нашей государственной границы в областях, граничащих с Россией и Беларусью. Продолжаем усиливать украинскую границу. Спасибо всем, кто работает ради защиты и прочности Украины".

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Детали: Отмечается, что в координационном совещании приняли участие представители военного руководства, Государственной пограничной службы, начальники Волынской, Житомирской, Ровенской, Киевской и Черниговской ОГА.

Президент Зеленський провів безпекову нараду на Волині

відео ОП pic.twitter.com/RnAlx7pONe — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 30, 2024

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Глава ГПСУ Сергей Дейнеко доложил о защите границы, в частности о количестве привлеченных воинов, их способностях и вооружении.

Начальники Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Киевской - Руслан Кравченко, Житомирской - Виталий Бунечко, Ровенской - Александр Коваль, Волынской - Юрий Погуляйко и глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Александр Яковец проинформировали о ходе возведения фортификаций вдоль границы с Беларусью.

Президент ознакомился с работами на одном из опорных пунктов в Волынской области. Зеленский осмотрел обустройство траншей, огневых сооружений и позиций, блиндажей.

В Офисе президента говорят, что с начала полномасштабного российского вторжения здесь были построены противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями. На направлениях вероятного движения бронированной техники оккупантов установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава.

"С нашей стороны есть прочная защита и в личном составе по численности, и в линиях обороны. Во всех областях, которые имеют границу с Россией и Беларусью, также увеличили количество пограничников. И мы продолжаем это усиливать", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: 27 июля в Государственной пограничной службе отмечали, что пока не фиксируют увеличения группировки вражеских войск у границы с Беларусью или со стороны Сумщины.

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