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На порталі "Дія" тепер можна отримати військово-обліковий документ

Олександр ШумілінВівторок, 30 липня 2024, 14:02
На порталі Дія тепер можна отримати військово-обліковий документ
Фото: Мінцифри

Військово-обліковий документ з QR-кодом з Реєстру призовників і військовозобов'язаних тепер можна отримати через портал послуг "Дія".

Джерело: повідомлення Мінцифри

Дослівно: "Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі "Дія" — без візитів до установ та черг. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості".

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Деталі: В міністерстві уточнили, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.

Щоб отримати документ потрібно на порталі "Дія" вибрати сервіс Військово-обліковий документ, натиснути "Подати заяву" і потім підписати заяву електронним підписом.

Документ як обіцяється протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет на порталі "Дія".

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Теми: Діямобілізація
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