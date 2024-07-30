На портале "Дія" теперь можно получить военно-учетный документ

Военно-учетный документ с QR-кодом из Реестра призывников и военнообязанных теперь можно получить через портал услуг "Дія".

Источник: сообщение Минцифры

Дословно: "Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале "Дія" - без визитов в учреждения и очередей. Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому используйте его в любых жизненных обстоятельствах - от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосту".

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Детали: В министерстве уточнили, что документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.

Чтобы получить документ нужно в портале "Дія" выбрать сервис Военно-учетный документ, нажать "Подать заявление" и затем подписать заявление электронной подписью.

Документ как обещается в течение 10 минут появится в кабинете на портале "Дія".

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