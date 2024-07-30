Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Екскомандир 80-тки подякував за службу: "Сподіваюсь ви і надалі будете злагодженим колективом"

Тетяна ОлійникВівторок, 30 липня 2024, 19:15
Екскомандир 80-тки подякував за службу: Сподіваюсь ви і надалі будете злагодженим колективом
Еміль Ішкулов. Фото - УП

Екскомандир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов подякував за службу та підтримку своєму колективу.

Джерело: звернення Ішкулова на сторінці у Facebook

Дослівно: "За 1 рік і 7 місяців служби в колективі "Сталевих Галицьких Левів" були різні моменти - були досягнення, успіхи, були звичайно й втрати. Але я надзвичайно гордий, що був командиром потужної, славетної  80 одшбр! Яка має круту репутацію в ЗСУ, яка має потужний потенціал з найкращих командирів, офіцерів, сержантів, солдат. Яка понад 10 років, з першого дня війни викликає жах і страх в орків.

Реклама:

Щиро вдячний кожному з вас за шалену підтримку, яку ви проявили. Це надзвичайно потужно та цінно. Як написав Юрій Бутусов "тільки злагоджений колектив здатний на такі дії". Сподіваюсь, що і надалі ви будете одним злагодженим та потужним колективом".

Що передувало:

  • У понеділок 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ, яка на днях отримала інформацію про потенційне зняття з посади комбрига, полковника Еміля Ішкулова, виступила проти такого рішення.
  • Командування Десантно-штурмових військ заявило, що Ішкулова призначать на вищу посаду, а у бригади буде новий командир.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Збройні сили
Сили оборони вдарили по нафтобазі в Курській області РФ – Генштаб
Росіяни штурмують 10 населених пунктів на Покровському напрямку: за добу 149 боєзіткнень
Ексрозвідник Червінський: Залужний дав дозвіл на проведення операції в "Канатовому"
Останні новини
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
22:18
Російські ДРГ уже на околицях Торецька – УП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: