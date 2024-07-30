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Экс-командир 80-тки поблагодарил за службу: "Надеюсь вы и в дальнейшем будете слаженным коллективом"

Татьяна ОлейникВторник, 30 июля 2024, 19:15
Экс-командир 80-тки поблагодарил за службу: Надеюсь вы и в дальнейшем будете слаженным коллективом
Эмиль Ишкулов. Фото - УП

Экс-командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов поблагодарил за службу и поддержку своего коллектива.

Источник: обращение Ишкулова на странице в Facebook

Дословно: "За 1 год и 7 месяцев службы в коллективе „Стальных Галицких Львов" были разные моменты - были достижения, успехи, были конечно и потери. Но я очень горд, что был командиром мощной, славной 80 одшбр! Которая имеет крутую репутацию в ВСУ, которая имеет мощный потенциал из лучших командиров, офицеров, сержантов, солдат. Которая более 10 лет, с первого дня войны вызывает ужас и страх у орков.

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Искренне благодарен каждому из вас за огромную поддержку, которую вы проявили. Это очень мощно и ценно. Как написал Юрий Бутусов "только слаженный коллектив способен на такие действия". Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете одним слаженным и мощным коллективом".

Что предшествовало:

  • В понедельник 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ, которая на днях получила информацию о потенциальном снятии с должности комбрига, полковника Эмиля Ишкулова, выступила против такого решения.
  • Командование Десантно-штурмовых войск заявило, что Ишкулова назначат на более высокую должность, а у бригады будет новый командир.

Темы: Вооруженные силывойна
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