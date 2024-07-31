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На Київщині знову ППО працює по ворожих безпілотниках

Ольга Глущенко Середа, 31 липня 2024, 03:14
На Київщині знову ППО працює по ворожих безпілотниках
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 31 липня над Київщиною зафіксували ворожі БпЛА, по яких працювали сили ППО.

Джерело: КОВА, КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку".

Дослівно КМВА: "В області, на підступах до Києва ведеться бойова робота засобів ППО по ворожим БпЛА".

Оновлено: Близько 3 ночі у Київській області знову пролунали вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

О 3:13 КМВА повідомила, що на Київщині , і зокрема на підступах до Києва, продовжують працювати сили ППО по ворожих безпілотниках.

О 4:05 Кличко повідомив, що на Київ прориваються кілька БПЛА з різних напрямків, відтак, у місті чути роботу ППО.

Що передувало: Увечері 30 липня міський голова Києва повідомив про роботу ППО на Київщині. 

Теми: Київська областьППОбезпілотники
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