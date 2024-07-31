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На Киевщине снова ПВО работает по вражеским беспилотникам

Ольга ГлущенкоСреда, 31 июля 2024, 03:14
На Киевщине снова ПВО работает по вражеским беспилотникам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

Ночью 31 июля над Киевщиной зафиксировали вражеские БпЛА, по которым работали силы ПВО.

Источник: КОВА, КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности".

Дословно КГВА: "В области, на подступах к Киеву ведется боевая работа средств ПВО по вражеским БпЛА".

Обновлено: Около 3 ночи в Киевской области снова прогремели взрывы.

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В 3:13 КГВА сообщила, что на Киевщине, и в частности на подступах к Киеву, продолжают работать силы ПВО по вражеским беспилотникам.

В 4:05 Кличко сообщил, что на Киев прорываются несколько БПЛА с разных направлений, поэтому в городе слышна работа ПВО.

Что предшествовало: Вечером 30 июля городской голова Киева сообщил о работе ПВО на Киевщине.

Темы: Киевская областьПВОбеспилотники
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