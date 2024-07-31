Білорусь підняла винищувач через імовірну загрозу російських "Шахедів" – Гаюн

Білоруські моніторингові канали зафіксували імовірне входження російських "Шахедів" на територію РБ, де через загрозу підняли винищувач.

Джерело: Беларускі Гаюн

Дослівно о 00:08: "За інформацією "Беларускі Гаюн", 15 хвилин тому на аеродромі "Барановичі" було піднято в повітря винищувач ВПС РБ. Політ, імовірно, пов'язаний із перехопленням російського безпілотника Shahed-136/131".

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Деталі: Також, за даними видання, у вівторок вранці на аеродром "Лунінець" прилетіли 2 вертольоти Мі-8 ВПС РБ.

"Малоймовірно, що їхній приліт пов'язаний з очікуванням російської ракетної атаки по території України" – ідеться у публікації.

Гаюн Нагадає, що з 15 липня на аеродромі "Бобруйськ" практично щодня чергували вертольоти Мі-8 і Мі-24 ВПС РБ. Причиною нібито є прагнення скоротити підлітний час до кордону з Україною для перехоплення російських "Шахедів", що залітають у Білорусь.

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"Вибір аеродрому "Бобруйськ" є невипадковим, оскільки він найближче розташований до кордону", – додає білоруське видання.

Дослівно: "З 26 липня ми не фіксували прильотів вертольотів ВПС РБ на аеродром "Бобруйськ". Можливо, військові перестали бачити загрозу нових прильотів російських Shahed-136/131 у Білорусь. Судячи з усього, загроза все-таки збереглася".

Пізніше видання додало, що ще кілька "Шахедів" могли зайти в Білорусь.

Дослівно: "За даними eRadarrua, один із них рухається над територією Поліського радіаційно-екологічного заповідника в напрямку Чорнобиля. Про захід ще одного з "Шахедів" у Білорусь також пише і канал war_monitor".

"Також наразі в небі над Білоруссю літає винищувач, який був піднятий з аеродрому "Барановичі" в районі 23:50".

Деталі: О 00:33 Гаюн зазначив, що у прикордонні з Білоруссю знаходиться 6 "Шахедів".

Дослівно: "Вони перебувають на півночі Чернігівської області України і war_monitor припускає, що також можуть увійти в Білорусь.

Точна кількість "Шахедів", які наразі вже в Білорусі, невідома".

Нагадаємо: 13 липня російський "Шахед" зайшов у Білорусь о 3 годині ночі і пролетів понад 350 кілометрів, для перехоплення підіймали вертоліт і винищувач.