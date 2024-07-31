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Беларусь подняла истребитель из-за вероятной угрозы российских "Шахедов" – Гаюн

Ольга ГлущенкоСреда, 31 июля 2024, 00:50
Беларусь подняла истребитель из-за вероятной угрозы российских Шахедов – Гаюн
фото: Беларускі Гаюн

Белорусские мониторинговые каналы зафиксировали вероятное вхождение российских "Шахедов" на территорию РБ, где из-за угрозы подняли истребитель.

Источник: Беларускі Гаюн

Дословно в 00:08: "По информации "Беларуски Гаюн", 15 минут назад на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131".

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Детали: Также, по данным издания, во вторник утром на аэродром "Лунинец" прилетели 2 вертолета Ми-8 ВВС РБ.

"Маловероятно, что их прилет связан с ожиданием российской ракетной атаки по территории Украины", – говорится в публикации.

Гаюн напоминает, что с 15 июля на аэродроме "Бобруйск" практически ежедневно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ. Причиной якобы является стремление сократить подлетное время до границы с Украиной для перехвата российских "Шахедов", залетающих в Беларусь.

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"Выбор аэродрома "Бобруйск" является неслучайным, поскольку он ближе всего расположен к границе", – добавляет белорусское издание.

Дословно: "С 26 июля мы не фиксировали прилетов вертолетов ВВС РБ на аэродром „Бобруйск". Возможно, военные перестали видеть угрозу новых прилетов российских Shahed-136/131 в Беларусь. Судя по всему, угроза все-таки сохранилась".

Позже издание добавило, что еще несколько "Шахедов" могли зайти в Беларусь.

Дословно: "По данным eRadarrua, один из них движется над территорией Полесского радиационно-экологического заповедника в направлении Чернобыля. О заходе еще одного из "Шахедов" в Беларусь также пишет и канал war_monitor".

"Также сейчас в небе над Беларусью летает истребитель, который был поднят с аэродрома "Барановичи" в районе 23:50".

Детали: В 00:33 Гаюн отметил, что в приграничье с Беларусью находится 6 "Шахедов".

Дословно: "Они находятся на севере Черниговской области Украины и war_monitor предполагает, что также могут войти в Беларусь.

Точное количество "Шахедов", которые сейчас уже в Беларуси, неизвестно".

Напомним: 13 июля российский "Шахед" зашел в Беларусь в 3 часа ночи и пролетел более 350 километров, для перехвата поднимали вертолет и истребитель.

Темы: БеларусьШахедРосcиябеспилотники
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