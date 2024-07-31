Беларусь подняла истребитель из-за вероятной угрозы российских "Шахедов" – Гаюн
Белорусские мониторинговые каналы зафиксировали вероятное вхождение российских "Шахедов" на территорию РБ, где из-за угрозы подняли истребитель.
Источник: Беларускі Гаюн
Дословно в 00:08: "По информации "Беларуски Гаюн", 15 минут назад на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131".
Детали: Также, по данным издания, во вторник утром на аэродром "Лунинец" прилетели 2 вертолета Ми-8 ВВС РБ.
"Маловероятно, что их прилет связан с ожиданием российской ракетной атаки по территории Украины", – говорится в публикации.
Гаюн напоминает, что с 15 июля на аэродроме "Бобруйск" практически ежедневно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ. Причиной якобы является стремление сократить подлетное время до границы с Украиной для перехвата российских "Шахедов", залетающих в Беларусь.
"Выбор аэродрома "Бобруйск" является неслучайным, поскольку он ближе всего расположен к границе", – добавляет белорусское издание.
Дословно: "С 26 июля мы не фиксировали прилетов вертолетов ВВС РБ на аэродром „Бобруйск". Возможно, военные перестали видеть угрозу новых прилетов российских Shahed-136/131 в Беларусь. Судя по всему, угроза все-таки сохранилась".
Позже издание добавило, что еще несколько "Шахедов" могли зайти в Беларусь.
Дословно: "По данным eRadarrua, один из них движется над территорией Полесского радиационно-экологического заповедника в направлении Чернобыля. О заходе еще одного из "Шахедов" в Беларусь также пишет и канал war_monitor".
"Также сейчас в небе над Беларусью летает истребитель, который был поднят с аэродрома "Барановичи" в районе 23:50".
Детали: В 00:33 Гаюн отметил, что в приграничье с Беларусью находится 6 "Шахедов".
Дословно: "Они находятся на севере Черниговской области Украины и war_monitor предполагает, что также могут войти в Беларусь.
Точное количество "Шахедов", которые сейчас уже в Беларуси, неизвестно".
Напомним: 13 июля российский "Шахед" зашел в Беларусь в 3 часа ночи и пролетел более 350 километров, для перехвата поднимали вертолет и истребитель.